Limpador de túmulo é preso por vender sepulturas inexistentes para irmãos

O suspeito doconfessou o crime e disse que vendeu duas sepulturas para um casal de irmãos, pelo valor total de R$ 8.500. Uma das vítimas precisou até fazer umpara a compra da sepultura falsa.Segundo informações do boletim de ocorrência da GMU, uma mulher de 60 anos procurou o chefe do cemitério na quinta-feira (22/7) e falou que havia comprado de um limpador deuma sepultura completa no valor de R$ 4.500,00. Mas o chefe de departamento do cemitério constatou que a sepultura citada não estava noEm seguida, ela apresentou um termo de compra e venda, juntamente com o, sendo constados que os documentos eram falsos.Então a GMU foi acionada. Ela também afirmou ao registro da corporação que seu irmão, de 64 anos, também havia comprado uma outra sepultura do mesmoe da mesma forma.Momentos depois do relato da mulher, o suspeito chegou ao cemitério, se deparou com ose acabou confessando o crime.Depois de ser preso em, ainda de acordo com o BO da GMU, ele foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil, do Bairro Olinda.A Prefeitura de Uberaba divulgou nota afirmando que o limpador de túmulos do Cemitério Medalha Milagrosa não tem vínculo com o Governo Municipal e que ele e o filho prestavampara famílias que têm sepulturas no local. Além disso, a nota destacou que a prefeitura está preparando umpara regulamentar e ter maior controle sobre todos os tipos de prestadores de serviços do município.