Governo de Minas cogita dispensar Sputnik V se doses não chegarem em julho

Desde 2 de julho, a Anvisa autorizou a importação de 428 mil doses da Sputnik V ao estado de Minas Gerais (foto: AFP/Ted ALJIBE)





A aquisição do produto está autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde o dia 2 de julho. As negociações incluem a compra de 428 mil doses do imunizante, o suficiente para proteger 1% da população mineira.





Segundo Baccheretti, os russos não cumpriram o prazo de entrega acertado com os outros nove estados do Nordeste, que também fizeram acordos com o Fundo Soberano Russo.





"A gente observou no Nordeste, que tem um contrato anterior ao nosso, eles estão para receber ainda. Era previsto para o dia 12 de julho, ainda não receberam. Então, estamos percebendo uma dificuldade de entrega dessas doses. Mas Minas Gerais continua negociando na tentativa de que a gente traga isso o mais rápido possível", destalhou o dirigente.





O governo de Minas Gerais pode desistir da importação da, imunizante contra a COVID-19 produzido pelo Gamaleya, na Rússia, caso as doses encomendadas pelo estado não sejam entregues ainda em julho.