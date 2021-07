Anvisa autoriza Minas a importar 428 mil doses da Sputnik V

Anvisa afirmou que a vacina 'não tem avaliação' da agência quanto à qualidade, eficácia e segurança (foto: Sputinik/Divulgação) Anvisa) concedeu ao governo de Minas Gerais a continuidade do processo de importação da vacina Sputnik V nesta sexta-feira (2/7). Inicialmente, Minas deverá realizar a aquisição de até 428 mil doses do imunizante. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária () concedeu ao governo dea continuidade do processo de importação danesta sexta-feira (2/7). Inicialmente,deverá realizar a aquisição de até 428 mil doses do imunizante.





“A Anvisa autorizou a nossa solicitação de importação de 428 mil doses da vacina Sputnik. Mas, agora, o fundo soberano russo vai junto com a Seplag dar a data da entrega, que eu espero que seja o mais breve possível", afirmou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema.





No início deste mês, a Anvisa autorizou a importação excepcional de doses da Sputnik V em quantidade restrita a 1% da população de seis estados solicitantes: Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Pernambuco e Piauí. São, no total, 928 mil imunizantes.





Com a liberação, o Governo de Minas prosseguirá com os encaminhamentos para finalizar as negociações do contrato junto ao Fundo Soberano Russo.





O pedido de autorização para importação excepcional de doses da vacina Sputnik V foi oficializado pelo estado no mês de junho.





Agora, a importação da Sputnik V será realizada respeitando condicionantes e assinatura de Termo de Compromisso, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2), nos termos da Lei nº 14.124/2021.





Vale relembrar que a Anvisa afirmou que a vacina "não tem avaliação" da agência quanto a qualidade, eficácia e segurança.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.