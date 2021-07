Vacinação em BH: pessoas de 38 anos recebem a primeira dose nesta sexta

Fila para vacinação no Centro de Saúde Vera Cruz, na Região Leste de Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Chegou a vez de as pessoas de 38 anos serem vacinadas contra a COVID-19 em Belo Horizonte. Nesta sexta-feira (23/7), a faixa etária recebe a primeira dose do imunizante nos postos fixos e de drive-thru destinados ao seu público.





Quem agora é somado a essas estatísticas é o auxiliar de produção Gustavo Froes, de 38 anos. Ele compareceu na manhã desta sexta (23/7) no Centro de Saúde Vera Cruz, na Região Leste da cidade, onde recebeu a primeira aplicação da CoronaVac.





Gustavo Froes, de 38 anos, recebeu a primeira dose da CoronaVac nesta sexta-feira (23/7) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) “Mesmo que seja a primeira dose, fico mais aliviado e empolgado para já tomar a segunda. Queremos ficar imunes logo e podermos voltar para nossa rotina normal, né?. Vi notícias que mais da metade das pessoas não estão tomando a segunda dose e fico preocupado. Tomar só a primeira não adianta nada e ainda atrapalha os outros”, alertou o auxiliar de produção.





Gustavo contou ao Estado de Minas que ele e sua família foram contaminados com o coronavírus em dezembro de 2020. Sua maior preocupação foi com sua esposa, que precisou ser internada em um leito de CTI por três dias após apresentar complicações no quadro de saúde.





“Foi muito difícil. É uma doença que não permite acompanhantes no hospital e ficamos em casa às vezes sem notícias. O hospital estava superlotado na época, e olha que o dela é particular, se fosse público nem imagino como deve ser”, relatou Gustavo.





O que é preciso para se vacinar





No momento da vacinação, as pessoas de 38 anos precisam seguir as seguintes orientações:





Ser cidadão residente de Belo Horizonte;

Apresentar documento de identificação com foto;

Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.





O horário de funcionamento, em dias úteis, dos postos fixos e extras será das 8h às 17h e os pontos de drive-thru das 8h às 16h30. As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo. Os postos, que são específicos para cada público, estão no portal da Prefeitura.