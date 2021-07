Falso investidor que aplicou golpes em Minas é preso no Rio de Janeiro

Suspeito era investigado em Uberlândia e em Pouso Alegre (foto: Divulgação/PCMG)

Foiem(RJ) um homem de 25 anos suspeito de aplicarem, no Triângulo Mineiro, se passando por investidor do mercado financeiro. Ele se identificava por Lucas e convencia as vítimas a investir dinheiro prometendo retorno a curto prazo. Após um tempo, ele desaparecia com os valores investidos.Apontado pelacomo estelionatário, ele era investigado por policiais da 2ª Delegacia de Polícia de Uberlândia e pela polícia de, no Sul de Minas, onde ele aplicou golpes que superam a cifra de R$ 2 milhões e teve a prisão preventiva decretada desde o ano passado.Cruzando informações, os policiais das duas cidades levantaram informações de seu paradeiro e apuraram que Lucas estaria no Rio de Janeiro e pediram o apoio da polícia local para prendê-lo.Em Uberlândia, segundo a Polícia Civil, o golpista causou prejuízo de ao menos R$ 130 mil a um investidor. Há informações de que ele pode ter agido em São Paulo e no Rio Grande do Sul, sempre em contatos pela internet com investidores.