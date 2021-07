Operação prende suspeito de exploração sexual de menores em João Pinheiro

O alvo da ação já foi preso pelos crimes de exploração sexual de menores (foto: Reprodução/PF) operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Uberlândia, cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão para combater diversos crimes relacionados à pornografia e exploração sexual de crianças e adolescentes em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais.



LEIA MAIS 12:37 - 23/07/2021 Araguari amplia vacinação para público geral de 35 anos

11:55 - 23/07/2021 Uberaba: Polícia Civil investiga morte de preso em cela; suspeita é COVID

11:35 - 23/07/2021 Secretário de Saúde detalha situação da pandemia em Minas; acompanhe pornografia envolvendo criança ou adolescente; além da disponibilização ou armazenamento desse tipo de material. Os crimes estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Umada Força Integrada de Combate ao Crime Organizado () de, cumpriude prisão e de busca e apreensão para combater diversos crimes relacionados à pornografia ede crianças e adolescentes em, no Noroeste de Minas Gerais.Dentre os crimes investigados estão os de produzir ou reproduzirenvolvendo criança ou adolescente; além da disponibilização ou armazenamento desse tipo de material. Osestão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Além disso, foram apuradasem que o suspeito pode ter feito sexo com crianças ou jovens com menos de 14 anos.O alvo da ação policial já foi preso anteriormente pelade crimes da mesma natureza, além de possuir registro criminal por homicídio, roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo eApós o cumprimento dosjudiciais, o preso foi levado para a Delegacia de Polícia Federal em Uberlândia. Não foi informada a identidade do suspeito nem dada informações sobre vítimas.A FICCO é coordenada pelae também composta pelas