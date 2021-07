Araguari amplia vacinação para público geral de 35 anos

Araguari já aplicou 48,8 mil primeiras doses de vacinas contra a COVID-19 (foto: Divulgação/Prefeitura de Araguari) vacinar apenas público de 36 anos nesta sexta-feira (23/7), no meio da manhã, Araguari passou a convocar pessoas de 35 anos para imunização contra COVID-19. Para atender ao público geral e também a demais grupos, aplicação será em drive-thru e também para pedestres, além de unidades básicas de saúde. Inicialmente esperandoapenas público de 36 anos nesta sexta-feira (23/7), no meio da manhã,passou a convocar pessoas de 35 anos para imunização contra. Para atender ao público geral e também a demais grupos, aplicação será em drive-thru e também para pedestres, além de unidades básicas de

De acordo com informações do município do Triângulo Mineiro, houve agilidade no comparecimento e nade pessoas de 36 anos, e por isso a cidade segue vacinando as pessoas com 35 anos ou mais.A segunda dose também está sendono local para quem tomou a Astrazeneca há mais de 84 dias ou a Coronavac há mais de 15 dias. A vacinação no aeroporto da cidade vai até 16h, e no local serão dadas primeira dose paracom 35 anos ou mais e segundas doses. Nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), as aplicações de imunizantes serão exclusivas para primeiras doses de quem 35 anos.



A prefeitura lembra que é preciso fazer o cadastro no portal do município e a pessoa só deve levar acompanhante se fornecessário. É preciso cartão de vacinas e a sugestão é priorizar o drive-thru,mais seguro.Araguari já aplicou 48,8 mil primeiras doses de vacinas contra oalém de 10,8 mil segundas doses. Quase 2,3 mil pessoas foram imunizadas com doses únicas.