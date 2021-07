Valadares e Teófilo Otoni retomam vacinação com primeira dose

A Policlínica Central, localizada no centro de Governador Valadares, terá vacinação das 8h às 16h (foto: Tim Filho/Esp. EM) Governador Valadares, anunciou para esta sexta-feira (23/7) a vacinação com a primeira dose para pessoas com idade a partir de 28 anos, sem comorbidades.



Com a chegada de uma nova remessa de vacinas contra a COVID-19 na quinta-feira (22/7), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de, anunciou para esta sexta-feira (23/7) a vacinação com a primeira dose para pessoas com idade a partir de 28 anos, sem comorbidades.

Alertou, no entanto, que a vacinação vai acontecer enquanto durar o estoque em cada unidade de saúde. Para tomar a vacina, a pessoa terá de levar um documento com foto , cartão do SUS ou CPF, e cartão de vacinação (se tiver).

Teófilo Otoni baixa a idade

Em Teófilo Otoni, que nesta quinta-feira recebeu a notícia da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) de que vai continuar na onda vermelha do Plano Minas Consciente, a prefeitura anunciou a vacinação com a primeira dose para as pessoas com idade a partir de 35 anos.

O prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Sucupira (PT), disse que essa nova etapa é muito importante. “Quem tem 35 anos ou está com vacina atrasada deve procurar as nossas unidades de saúde, de 9h às 12h”, disse, em vídeo divulgado nas redes sociais da prefeitura.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otoni, o horário de vacinação, compreendido entre 9h e 12h, se deve ao acondicionamento das ampolas nas caixas térmicas, que segue padrões rígidos e em baixíssimas temperaturas. Por isso não será feita a vacinação à tarde.