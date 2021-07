BH tem a menor ocupação dos leitos de UTI COVID desde 15 de dezembro

Situação dos leitos de UTI para COVID-19 é de queda nas redes pública e privada em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 15/7/2021)

Belo Horizonte registrou a menor ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 desde 15 de dezembro do ano passado, informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura nesta quinta-feira (22/7): 59,5%. Ao mesmo tempo, todos os indicadores da virose na capital apresentaram queda.





Casos e mortes

Vacinação

Apesar da diminuição, a situação das ontinua no patamar de alerta, entre 50% e 70%. Na comparação com o balanço anterior, houve queda de 62,7% para os atuais 59,5%. Essa taxa diz respeito aos leitos públicos e privados.A maior queda entre os parâmetros nesta quinta aconteceu na ocupação dos leitos de: de 55,1% para 50,5%. Esse índice também se refere às situações dos hospitais públicos e privados.Agora, essa estatística está próxima da zona controlada da escala de risco, determinada abaixo dos 50%. O dado está no estágio de alerta desde o balanço de 13 de julho.O terceiro indicador também teve diminuição. A transmissão do novocaiu de 1,01 para 1 e continua no patamar de alerta.Foi a terceira queda consecutiva da estatística. O estágio controlado se determina a partir das taxas abaixo de 1, portanto o dado pode melhorar de nível em breve.O número de mortes pelaaumentou em 18 em Belo Horizonte nesta quinta-feira. Agora, a cidade computa 6.134 óbitos no total.Quanto ao montante de casos, a prefeitura registrou aumento de 1.140. O município totaliza 253.987 diagnósticos positivos de coronavírus: 242.793 pessoas recuperadas e 5.060 pacientes em acompanhamento, além dos que não resistiram à doença.A incidência de novos casos nos últimos 14 dias aumentou: de 301,2 para 303. Esse indicador é importante para medir se a pandemia está ou não em ascensão na cidade.



Belo Horizonte chegou à marca de 1.332.021 vacinados contra a COVID-19 com a primeira dose nesta quinta-feira. Outras 526.307 pessoas receberam a segunda.



A capital mineira vacinou 58,4% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 24,1% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal.



Em relação ao boletim anterior, a prefeitura contabilizou mais 11.183 aplicações de vacinas em BH (5.868 de primeira etapa e 5.315 de segunda), menor número desde 22 de junho. As injeções aplicadas diariamente não aparecem imediatamente no sistema.



Segundo números da prefeitura, 69.410 profissionais da educação tomaram a primeira dose do imunizante. Na mesma toada, 11.255 gestantes e puérperas receberam a injeção inicial.



Além deles, 199.682 trabalhadores da saúde, 18.771 servidores da segurança pública, 467.380 idosos acima de 60 anos e 206.699 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC receberam a injeção.



A população entre 40 e 59 representa 323.323 dos vacinados. Outros grupos, como os garis e os motoristas de ônibus, receberam 35.501 injeções de primeira dose.



A cidade recebeu 2.402.707 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.

