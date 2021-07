Ipatinga quer concluir vacinação de pessoas acima de 34 anos neste sábado

Pessoas com mais de 35 anos que ainda não se vacinaram podem fazer agendamento para a imunização contra a COVID, em Ipatinga (foto: Prefeitura de Ipatinga/Divulgação)

A Prefeitura de Ipatinga prevê concluir a primeira dose da vacinação contra a COVID-19 em pessoas acima de 34 anos neste fim de semana. Um novo drive-thru será disponibilizado neste sábado (24), das 9h às 14h, no estacionamento do Ipatingão.



A Prefeitura deprevê concluir a primeira dose da vacinação contra a COVID-19 em pessoas acima de 34 anos neste fim de semana. Um novo drive-thru será disponibilizado neste sábado (24), das 9h às 14h, no estacionamento do Ipatingão.

O acesso do público ao drive-thru da vacinação será feito a partir da entrada do Parque Ipanema, nas proximidades do Batalhão do Corpo de Bombeiros.



O objetivo da ação é finalizar essa faixa etária e aplicar a segunda dose em pessoas que estão dentro do prazo estabelecido pelos cartões de vacina.

Além do drive-thru, segundo informa o Executivo, as pessoas com 35 anos ou mais podem ir diretamente em todas as Unidades Básicas de Saúde para receber o imunizante, a partir de agendamento realizado pelos agentes de saúde.

Aqueles que ainda não se cadastraram em sua unidade de referência, devem entrar em contato para realizar a inserção dos dados pessoais no sistema municipal, que instrumentaliza o chamado para a imunização.

“Há seis meses, começamos a aplicar a primeira dose da vacina em Ipatinga. Desde então, estamos trabalhando para que toda a população receba a imunização e possamos o quanto antes retomar à rotina anterior à pandemia”, afirmou o prefeito Gustavo Nunes (PSL).

Segundo dados do vacinômetro, até essa quarta-feira (21/7), 112.643 pessoas residentes em Ipatinga já receberam a primeira dose do imunizante contra a COVID-19; 32.601 foram alcançadas com a segunda dose; e 4.160 receberam dose única.