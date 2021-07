Em Fortaleza de Minas, decreto proíbe velório em casa

Avisos de funerais são emitidos pelo sistema de som da Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Fortaleza de Minas (foto: Mateus Freitas)

Em Fortaleza de Minas, cidade de pouco mais de 3.700 habitantes, no Sudoeste de Minas, distante 21 quilômetros de Passos, está proibida, por decreto, a realização de velórios na casa do falecido, ou de parentes e amigos, por causa da pandemia.

Avisos fúnebres pela igreja

Os números da COVID em Fotaleza de Minas

consta em um decreto assinado pelo prefeito Adenilson Queiroz.Fortaleza tem uma capelainaugurada em 2 de novembro de 2000 e que recebeu reparos recentemente, mas, mesmo assim, a população preferia fazer o velório dos entes queridos em casa ou na zona rural, quando o falecido morava no campo.foi abolido em praticamente todas as cidades, mas em Fortaleza de Minas prevalecia antes da pandemia.Como a cidade tem só uma capela velório com duas salas, comporta dois corpos apenas. No caso de haver doisno mesmo dia, o número de pessoas permitidas no Velório Municipal será de cinco pessoas por vez, para cada um deles, incluindo parentes.O decreto prevendo condutas e normas para a prevenção da COVID-19 proíbe o velório, no caso de haver comprovado falecimento em razão do coronavírus, devendo o órgão de saúde municipal orientar a família e ou responsável a como proceder.Outro costume interiorano e que foi praticamente banido das comunidades por causa dos meios digitais e a evolução da comunicação, em Fortaleza de Minas prevalece anunciar quem morreu, o endereço do velório e a hora do sepultamento pelo sistema de som da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário.O aviso fúnebre vale para os fortalezenses e para quem tem parentes na cidade, morreu e será sepultado a quilômetros de distância.Segundo Mateus Freitas, locutor da Rádio Difusora FM 87.9 há 12 anos, raramente a emissora traz uma nota de falecimento.“Nem me lembro mais da última nota de falecimento que levei ao ar. Aqui (em Fortaleza de Minas) eles preferem anunciar os funerais pelo som da igreja”, conta.De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, de sexta-feira (19/07), desde o início da pandemia, Fortaleza de Minas contava com 671 pessoas infectadas, um paciente em isolamento domiciliar, 280 que testaram positivo, nenhum paciente hospitalizado e apenas 7 mortes.