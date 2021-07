Funcionários da Fiat, em Betim, começam a ser vacinados contra a COVID-19

Os funcionários da Fiat, em Betim, começaram a ser vacinados contra a COVID-19 dentro da empresa (foto: Adeildo Silva/Divulgação) O setor da indústria está sendo vacinada contra a COVID-19, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), de forma gradual e agendada.



Nesta quinta-feira (15/7) foi a vez da Fiat Automóveis, que por meio do seu próprio serviço de saúde, em parceria com a secretaria municipal, possibilitou que as aplicações da primeira dose começassem a ocorrer na própria empresa.

Nesta primeira etapa, 6 mil profissionais com idade inferior a 40 anos serão vacinados. Desde terça-feira (13/7), a imunização dos profissionais da indústria segue avançando no município.



A expectativa da prefeitura é vacinar cerca de 50 mil pessoas deste grupo prioritário, que é o maior na cidade. Além das grandes empresas, profissionais das indústrias de médio e pequeno porte também já estão sendo imunizados.



Nas grandes empresas, como a Fiat, a vacinação será realizada com o apoio dos departamentos de saúde na própria fábrica. Já para os profissionais das indústrias de médio e pequeno porte, a imunização está sendo realizada no Betim Shopping e no Cerest, por meio de agendamento.



Os trabalhadores devem aguardar o comunicado da empresa com os detalhes de dia e horário que eles receberão a vacina.



A imunização dos trabalhadores industriais está prevista no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19. Terão direito à vacina os profissionais das empresas que se enquadram nos critérios estabelecidos no plano, que tem como base a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).



Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Betim, a vacinação da categoria será realizada de forma gradativa, à medida que o município for recebendo novos lotes de imunizantes enviados pelo estado.



A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que os trabalhadores industriais residentes em Betim cuja idade já esteja contemplada pelo cronograma de vacinação também têm a opção de se dirigir à Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para serem imunizados.



Cadastro para vacinação dos trabalhadores industriais de Betim