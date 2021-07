Patos de Minas recebe 1,5 mil doses de vacinas para profissionais da saúde

As unidades foram enviadas pelo Governo de Minas Gerais chegaram a partir de solicitação da prefeitura (foto: Divulgação/Prefeitura de Patos de Minas) doses extras de vacinas contra a COVID-19 foram enviadas para Patos de Minas para retomar vacinação de profissionais da saúde do município do Alto Paranaíba. O cadastro para esse grupo, inclusive, foi reaberto pela prefeitura local.



solicitação oficial da Secretaria Municipal de Saúde. O pedido aconteceu porque o município já havia recebido 100% das doses previstas inicialmente para esse grupo prioritário, mas faltavam pessoas para serem atendidas.



As convocações para essa nova fase de imunização dos profissionais da Saúde acontecerão por ordem cronológica de cadastro e ficam limitadas ao número de imunizantes disponíveis. Estão aptos trabalhadores ainda não vacinados de estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde, profissionais que atuam em cuidados domiciliares, funcionário de sistema funerário, lML e Serviço de Verificação de Óbito (SVO) que tenha contato com cadáveres potencialmente contaminados.



Também estão no grupo os acadêmicos em saúde e estudante da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios; trabalhador que atua nos estabelecimentos de serviços de interesse à saúde das instituições de longa permanência para idosos (ILPI), casas de apoio e cemitérios.





A prefeitura ainda informou que em nova consulta ao Ministério da Saúde, a Vigilância Epidemiológica foi informada que não são prioritários os demais profissionais que atuam em estabelecimentos de serviço de interesse à saúde, a exemplo de academias de ginástica, clube, salão de beleza, clínica de estética, ótica, estúdio de tatuagem e estabelecimento de saúde animal.





Em relação a veterinários do Instituto Mineiro de Agropecuária, a resposta foi que também não entram no grupo a vacinar no momento.



