Força-tarefa busca vacinar 26 mil pessoas até segunda em Uberlândia

Com drive-thru, o município pretende alcançar público geral com 41 anos (foto: Divulgação/Valter de Paula/PMU) Uberlândia vai abrir mais um ponto de vacinação contra COVID-19 e pretende vacinar 26 mil pessoas nesse fim de semana. A força-tarefa volta com a aplicação de imunizantes contra o coronavírus por meio de drive-thru no centro administrativo, além dos postos de vacinação na Arena Sabiazinho e no Ginásio do UTC, quem tem duas entradas, nas avenidas Cipriano del Fávero e Getúlio Vargas.



Nesse momento, está aberto o cadastro para pessoas com idades de 35 a 39 anos, mas ainda não há previsão de início de convocação para esse público.



Além da vacinação no drive, os pontos de vacinação continuam. A confirmação do agendamento é feita por mensagem de texto no celular (SMS), via e-mail para quem optou por preencher o campo no momento do cadastro e também pode ser conferida no portal da prefeitura. Devem comparecer aos locais de vacinação somente as pessoas que receberam a confirmação do agendamento.



Todo o fluxo do agendamento é pensando na capacidade de atendimento dos pontos de vacinação. Por isso, a secertaria municipal de Saúde ressalta também a necessidade de as pessoas respeitarem o horário e local do agendamento para evitar a formação de filas.



Pessoas que não compareceram à convocação devem realizar a revalidação do cadastro para serem chamadas novamente. Para solicitar o reagendamento, é preciso acessar o portal da prefeitura. No entanto, a reconvocação acontecerá com no prazo mínimo de 30 dias e quando houver disponibilidade de doses, sem prejuízo ao progresso da vacinação.