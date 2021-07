Prefeito descobre hobby durante a pandemia e ajuda a enfeitar cidade em MG

Em seu quintal, o prefeito aprendeu a cultivar flores que já estão embelezando vários pontos da cidade (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação) O isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus trouxe a muitas pessoas a oportunidade de descobrir novos talentos. Foi assim com o prefeito de Nova União, na Grande BH, Ailton Guimarães, de 53 anos, que passando mais tempo em casa começou a cuidar das plantas do quintal.



O gosto pelo ofício foi aumentando e, hoje, a cidade está mais florida. Já são mais de 250 mudas de flores cultivadas por ele e espalhadas em pontos públicos.



Só na Praça Central, em frente à Igreja Matriz São Sebastião, foram mais de 200 vasos de flores fornecidas ao longo do ano. Também escolas municipais, calçadas e a entrada da capela do cemitério recebem as mudas constantemente. Ailton entrega os vasos ao jardineiro da prefeitura que realiza o plantio.



O prefeito diz que há mais de um ano sai de casa somente para trabalhar na prefeitura e que aos finais de semana tem se dedicado às plantas.



“Tudo começou no início da Pandemia quando minha irmã trouxe alguns vasos que precisavam de sol porque as plantas estavam morrendo. Eu fui cuidando e vendo elas ficarem bonitas. Fui gostando daquilo. Neste período aprendi um pouco e comecei a cultivar. A produção cresceu e então distribuí pelas praças e escolas”, conta Ailton, que acredita que a população não saiba que é do seu quintal que saem as mudas que embelezam a cidade.



Para dar suporte à produção, até as poucas galinhas ele aumentou. “Acabei aumentando as galinhas do quintal para aproveitar o esterco e as cascas de ovos eu trituro para fortificar a terra usada nas plantas”, explica o pefeito, que passa todo o fim de semana no trato com a jardinagem.



“Ver a transformação de uma mudinha pequena e depois em uma planta tão bonita dá uma satisfação muito grande. Ocupou o meu tempo de uma forma muito prazerosa.”





Poucas mortes e vacinação avançada



Nova União tem pouco mais de seis mil habitantes e é um dos municípios da Grande BH com o menor número de óbitos pelo novo coronavírus – seis mortes pela doença.



É também o terceiro que mais imunizou com a segunda dose da vacina contra a COVID-19. Dados do Ministério da Saúde apontam que a cidade tem 45,8% da população imunizada, margem superior quando comparada a 36,2% do Estado e 38,6% do Brasil.



A cidade está na onda amarela do Programa Minas Consciente do governo de Minas e segue decreto restritivo que permite que os estabelecimentos comerciais funcionem até as 21h. Eventos esportivos e culturais ainda não estão liberados.