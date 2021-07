Polícia procura homem que esfaqueou ex-companheira de madrugada em Contagem

Esquina das ruas Presidente Getúlio Vargas e Chile, em Contagem, onde o grupo estava reunido no momento do crime (foto: Google Street View)

As polícias Civil e Militar estão em alerta na região de Contagem, na busca de um homem que esfaqueou, na frente de várias testemunhas, sua ex-companheira, de 39 anos. Ele já foi identificado e segundo levantamento feito pelas duas forças de segurança, no mês passado, ele foi preso por ter agredido a vítima, que tinha medida protetiva contra ele.



A mulher foi socorrida levada para o Hospital Municipal de Contagem, onde passou por cirurgia e está em observação.

A tentativa de homicídio ocorreu no início da madrugada, na esquina das ruas Presidente Getúlio Vargas e Chile, no Bairro Kennedy, onde um grupo de pessoas, a maioria amigos, estava reunido. Havia música e muitos dançavam, inclusive a vítima.

A mulher se aproximou do homem, num ponto um pouco afastado do grupo. De repente, um corre-corre. Testemunhas relataram que, de repente, houve um corre-corre. O homem foi visto deixando o local correndo e a mulher, caída, ensanguentada, gritando por socorro.

O grupo socorreu a mulher, e em seguida, a Polícia Militar foi chamada. Segundo testemunhas, o homem fugiu em direção à BR-040, no sentido Sete Lagoas.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da PM, a mulher foi golpeada no abdômen e perdeu muito sangue.

Os policiais foram até a casa do agressor, mas ele não foi encontrado. Um alerta foi expedido e todas as viaturas foram colocadas em alerta. Um informe com as características da vítima, com as roupas que trajava no momento do crime foi repassado.