Criança que brincava com fósforo provoca incêndio e deixa casa destruída

Todos os móveis do quarto de casal foram destruído pelo fogo (foto: CBMMG)

Uma brincadeira quase termina em tragédia em Montes Claros, no Norte de Minas. Na noite de sexta-feira (9/7), uma criança brincava em seu quarto com uma caixa de, quando acabou colocando fogo na casa inteira. Afoipelo fogo.O fato ocorreu na noite de sexta-feira (9/7), em uma casa da Rua Professora Nieta Veloso, no Bairro Alice Maia. Quando os bombeiros chegaram ao local, osfaziam o combate ao fogo, juntamente com. Porém, o incêndio só foicom a ação do Corpo do Bombeiros.Segundo o Boletim de Ocorrências (), tratava-se de umaresidência, com, todos em alvenaria. O telhado era do tipo colonial. O incêndio começou no quarto da criança, que brincava com palitos de fósforo. Rapidamente se alastrou para os móveis e passou para o telhado, ganhando rapidamente o restante da casa.No momento do incêndio, na casa estavam ume duas crianças. O adulto pegou as crianças e foi para a rua. Começou a gritar por socorro e foi ajudado por vizinhos, mas estes não conseguiram debelar as chamas.Ainda segundo os bombeiros, todos os cômodos foram queimados, móveis ficaram destruídos, eletrodomésticos e utensílios de casa também acabaram queimados. Grande parte do telhado ficou comprometida. Para acabar com o incêndio, foram gastos dois mil litros d'água. Ao final, foi realizado o rescaldo para evitar reignição de possíveis focos remanescentes.