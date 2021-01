Idosa morre carbonizada durante um incêndio em casa em Unaí

Na imagem, Rua Canabrava, no Centro da cidade (foto: Google Street View/ Reprodução)

Uma, de, morreu carbonizada durante um incêndio em residência o Centro de, no Noroeste de Minas, na tarde dessa terça-feira (05/01).De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi chamada por volta das 16h30 na Rua Canabrava, 554. Quando chegaram ao local, a Polícia Militar (PM) já estava no endereço iniciando o combate às chamas com a ajuda de vizinhos.Eles tentavam controlar o fogo, utilizando baldes e mangueira de jardim. As guarnições assumiram e os militares deram continuidade e extinguiram o incêndio.Durante o rescaldo, os militares entraram em segurança na casa. O fogo ocorreu em um pequenoaosda residência principal.As chamas se concentraram em um dos cômodos, não atingindo os demais. Foram queimados uma cômoda,e o teto/telhado, que era de madeira.A vítima foi identificada como Adélia Severina Fonseca. Ela é natural dee foi encontrada totalmente carbonizada entre as duas camas.