Bombeiros procuram jovem que se afogou no Rio Grande, em Fronteira

O jovem se afagou nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Marimbondo, em Fronteira, no Triângulo Mineiro (foto: Wikimedia Commons) Corpo de Bombeiros de Frutal, no Triângulo Mineiro, está à procura de um jovem, de 18 anos, que se afogou no Rio Grande, em Fronteira, cidade mineira também situada no Triângulo, ao lado da divisa com o estado de São Paulo. , no Triângulo Mineiro, está àde um, de 18 anos, que seno, em, cidade mineira também situada no Triângulo, ao lado da divisa com o estado de São Paulo.

Segundo informações de testemunhas, Fabrício Henrique Souza Reis se afogou no Rio Grande na tarde desse domingo (3/01), quando, depois de passar um tempo com dois amigos às margens do rio, resolveu nadar, mas acabou submergindo momentos depois e não conseguindo mais voltar para a superfície.





As equipes de salvamento do CB de Frutal retornaram ao local nesta segunda-feira (4/01) e, até o fechamento desta matéria, ainda não haviam localizado o jovem.