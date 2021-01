Bombeiros salvam bebê de 11 dias de vida que havia se engasgado em MG

Bombeiros salvam bebê de apenas 11 dias de vida que havia se engasgado em Montes Claros (foto: Reprodução/Whatsapp)

A família de umpassou por momentos de angústia no final da tarde desta segunda-feira (04/01) depois que o bebê se engasgou após a amamentação. Entretanto, a rápida atuação dos militares do 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Montes Claros, no Norte de Minas, conseguiu salvar a criança.