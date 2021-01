Dois cavalos e uma cobra são resgatados em centros urbanos pelos bombeiros

Cavalo havia caído dentro de uma fossa de aproximadamente 1,5 metro de profundidade em Araguari (foto: CBMG/Divulgação )

Os últimos dias têm sido de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros. Foram incêndios, resgate de vítimas em acidentes e outras ocorrências, mas chama a atenção também o resgate de animais, que acontece, em especial, em centros urbanos do interior do estado.

Nesta sexta-feira, por volta das 16h30, soldados da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Araguari foram acionados para realizar um atendimento na Avenida Pércio Perfeito, no Bairro Industrial, onde um cavalo havia caído dentro de uma fossa de aproximadamente 1,5 metro de profundidade. O animal foi retirado com segurança, sem ferimentos, e entregue ao dono.





Cavalo, de cinco anos, caiu numa fossa localizada nos fundos de uma residência (foto: CBMG/Divulgação )





Na cidade de Salinas, o Corpo de Bombeiros compareceu ao Bairro Alto São João, onde um cavalo, de cinco anos, tinha caído também numa fossa séptica, localizada nos fundos de uma residência. Estava a cerca de três metros de profundidade. Para a retirada do animal, foram realizados nós e amarrações, técnicas de Salvamento Terrestre e o apoio de uma retroescavadeira com utilização da pá carregadeira para o içamento do animal. O animal, após ser salvo, foi entregue ao seu proprietário.

Uma jiboia foi solta em seu habitat natural, uma mata próxima a Montes Claros (foto: CBMG/Divulgação )

Em Montes Claros, uma equipe do 7º Batalhão de Bombeiro Militar se deslocou o distrito de Santa Bárbara, para capturar uma cobra jiboia, de aproximadamente 1,5m de comprimento, que encontrava-se em um galinheiro. A captura foi feita e ela foi solta em seu habitat natural, uma mata próxima à cidade, já que não apresentava ferimentos e estava em boas condições.