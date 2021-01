PBH reajusta ingressos para o zoológico; veja os novos preços

Entrada no zoológico de BH ficará mais cara em 2021 (foto: Herlandes Tinoco/Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica - 24/02/2017)

O valor para entrar nos Jardins Botânico e Zoológico de Belo Horizonte, localizado na orla da Lagoa da Pampulha, está reajustado para 2021. Conforme o Diário Oficial do Município, todas assofreram um aumento de 4,23%, conforme a inflação medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dessa maneira, os ingressos para o zoo passam a custar R$ 5,30 por pessoa de terça à sexta-feira. Antes, esse valor era de R$ 5,10. Aos sábados, a entrada sai de R$ 6,40 e vai para R$ 6,65.

Já aos domingos e feriados, quando o movimento aumenta no zoológico, a tarifa vai de R$ 10,30 para R$ 10,70.

O reajuste também se estende aos passeios motorizados: quem for de carro passa a pagar R$ 13,40 de terça a sábado e R$ 26,95 aos domingos. Antes, os preços eram, respectivamente, R$ 12,90 e R$ 25,90.

Quem for de moto também vai pagar mais caro: de R$ 6,40 para R$ 6,65 de terça a sábado; e de R$ 12,90 para R$ 13,40 aos domingos.

O mesmo vale para as vans e micro-ônibus: de R$ 38,90 para R$ 40,50 nos dias de menor movimento e de R$ 52 para R$ 54,15 aos domingos.

Para os ônibus de escolas particulares e de turismo, o ingresso passa a custar R$ 67,60 de terça a sábado e R$ 94,70 aos domingos e feriados. Antes, as tarifas custavam R$ 64,90 e R$ 90,90.

Os piqueniques saem de R$ 166,60 para R$ 173,60.

Quem deseja visitar o Aquário do Rio São Francisco vai passar a pagar R$ 8 em qualquer dia em que o espaço estiver aberto. Antes, o ingresso custava R$ 7,70.

A PBH também reajustou os preços das ações promocionais e agendamento de filmagem/álbum fotográfico no zoológico, borboletário, Jardim Japonês, Salão Vermelho Minas-Japão, Estufa da Mata Atlântica e no Parque Ecológico Francisco Lins do Rego.

O mesmo vale para realização de eventos nos parques municipais espalhados pela cidade, assim como os serviços oferecidos pelo Parque das Mangabeiras (ração para peixe, peteca, aluguel de bolas e quadras esportivas etc.).

Confira neste link (clique aqui para acessar) a tabela completa com os preços atualizados.