Uberaba libera festas, mas com distanciamento, teste e imunização completa

Uberaba, cidade de cerca de 330 mil habitantes, já recebeu no total 229.946 doses da vacina contra a COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba) mortes, internações em UTIs e enfermarias/COVID, e de novos casos diários, entre o mês passado e os 10 primeiros dias de julho, novo decreto de enfrentamento à doença de Uberaba liberou os eventos particulares com até 250 pessoas, mas dentro das medidas sanitárias e de distanciamento social. Além disso, o novo decreto determina que cada participante destes eventos apresente o teste de PCR ou antígeno, em até 72 horas antes do evento ou então a imunização completa.



LEIA MAIS 15:25 - 10/07/2021 Força-tarefa busca vacinar 26 mil pessoas até segunda em Uberlândia

13:20 - 10/07/2021 Criança que brincava com fósforo provoca incêndio e deixa casa destruída

13:02 - 10/07/2021 Polícia incinera mais uma tonelada de maconha e cocaína em Patos de Minas flexibilizou horários de funcionamentos dos bares e restaurantes para até as 23h de domingo a quinta-feira e até a 1h às sextas e sábados. Após registros de quedas das, internações em UTIs e enfermarias/COVID, e de novos casos diários, entre o mês passado e os 10 primeiros dias de julho, novo decreto de enfrentamento à doença de Uberaba liberou osparticulares com até 250 pessoas, mas dentro das medidas sanitárias e de distanciamento social. Além disso, o novo decreto determina que cada participante destes eventos apresente o teste de PCR ou antígeno, em até 72 horas antes do evento ou então a imunização completa.O decreto 674/2021, publicado no final da noite desta sexta-feira (9/7), tambémhorários de funcionamentos dos bares e restaurantes para até as 23h de domingo a quinta-feira e até a 1h às sextas e sábados.





Segundo a prefeitura de Uberaba, além das orientações do Comitê Técnico de Enfrentamento da COVID-19, a nova redação do atual decreto contou também com o apoio da Câmara Municipal.



Desta forma, a partir deste sábado (10/7) e sem data de validade, fica permitido em Uberaba a realização de eventos corporativos, festivos, sociais, familiares e leilões presenciais.





“Para estes eventos há protocolos que devem ser seguidos pelos promotores como o espaçamento de uma pessoa para cada quatro metros quadrados em ambientes abertos e uma pessoa a cada dez metros quadrados em ambientes fechados.





A capacidade máxima é de 250 pessoas.





Os eventos poderão ser realizados de domingo a quinta-feira até às 23h, e sexta e sábado até 1h”.





Por outro lado, o novo decreto exige que os participantes destes eventos (corporativos, festivos, sociais e leilões presenciais) tenham realizado o teste de PCR ou antígeno, em até 72 horas antes do evento ou então a imunização completa, respeitando a janela imunológica após 15 dias da segunda dose ou dose única.



O novo decreto COVID de Uberaba libera também o funcionamento de Shopping Centers, Cinemas e Parques Infantis, de segunda a domingo, até às 22h. Já os trenzinhos infantis da cidade poderão circular aos sábados e domingos, até às 22h, as feiras gastronômicas poderão funcionar até às 23h. e as instituições religiosas poderão receber os fiéis até as 23h.



Fica permitida também a prática esportiva no Complexo Esportivo Murilo Pacheco e no Parque das Acácias – Piscinão.



Sistemas de Fases



Conforme a Secretária Municipal de Saúde, as mudanças constantes no decreto têm como base o índice do Sistema de Fases, que apontou que Uberaba está na fase branda do enfrentamento da COVID-19, com pontuação de 1,5, o que significa estabilidade da pandemia.





“É o que demonstram dados apurados na semana que passou, com análise fechada nesta sexta-feira (9/7) pelos técnicos da Secretaria de Saúde.





O índice de 1,5 é resultante do cálculo matemático que leva em consideração pesos e porcentagens dos indicadores: Taxa de Ocupação de Leitos, Taxa de Positividade e Variação da Incidência dos últimos 15 dias.



O sistema de fases estabelece que se o resultado for até 1,5, o município estará na fase branda, que indica que a pandemia está com índices controláveis. Acima de 1,5 e até 2,5 entrará, na fase intermediária, que indica sinal de alerta. Eacima de 2,5, entrará na fase mais crítica”, explicou nota da Secretaria de Saúde de Uberaba.





Já a análise da Taxa de Positividade e da Variação da Incidência teve como base os dados da semana epidemiológica 26, que compreende os dias 27/6 a 3/7; e a Taxa de Ocupação de Leitos (UTI e Enfermaria) foi apurada considerando a semana entre os dias 4/7 a 9/7.





“Os dados representam vários fatores positivos neste cenário, como o avanço da vacinação por faixas etárias da população mais ativa do setor produtivo. Contudo, não isentam a população de continuar colaborando e mantendo-se em estado de alerta”, disse a chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica de Uberaba, Larissa Bandeira de Mello Barbosa.





Junho registrou quedas nos números da COVID-19





Conforme últimos dados divulgados, de 158 leitos de enfermaria/COVID disponíveis, 69 estão ocupados. Já com relação ao número de internados nas UTIs/COVID de Uberaba, de 103 leitos disponíveis nesta ala, 72 estão ocupados.





Neste último mês, caiu o número de novos casos positivos da COVID-19 na cidade. Em abril, foram registrados 4.847 novos casos, em maio, 5.351 (o mês com mais casos positivos), e em junho, 3.927.





Além disso, pelo segundo mês consecutivo no município, houve redução do número de mortes causadas pelo novo coronavírus. Em junho, foram registradas 134 mortes, sendo que em maio foram contabilizados 224 óbitos e em abril, o mês mais letal, 240.





Desde o início da pandemia, em Uberaba, foram registrados 34.368 casos positivos da doença, sendo que destes 1.157 pessoas morreram e 30.793 se recuperaram.





Segundo o último Vacinômetro divulgado por Uberaba, o município, de cerca de 330 mil habitantes, já recebeu no total 229.946 doses da vacina contra a COVID-19, sendo que já foram aplicadas um total de 180.423.





Do total, 137.835 pessoas receberam apenas a primeira dose, enquanto 42.498 já estão integralmente imunizados e 90 pessoas receberam a dose única.