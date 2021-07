Ubá sai da onda vermelha e abre cadastro de vacinação a partir de 18 anos

A cidade promete vacinar as pessoas com 40 anos já no próximo sábado (10/7) (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Ubá, na Zona da Mata mineira, já iniciou o cadastro para a vacinação contra COVID-19 de pessoas entre 18 e 39 anos. O município, que imuniza atualmente aqueles que completaram 44 anos, ainda não deu detalhes de quando vai iniciar o último grupo com idade adulta. A cidade conseguiu, ainda, sair da A cidade de, na Zona da Mata mineira, já iniciou o cadastro para a vacinação contrade pessoas entre 18 e 39 anos. O município, que imuniza atualmente aqueles que completaram 44 anos, ainda não deu detalhes de quando vai iniciar o último grupo com idade adulta. A cidade conseguiu, ainda, sair da onda vermelha do programa Minas Consciente

Vacinômetro publicado no mesmo dia indicava que 50 mil doses já haviam sido aplicadas em Ubá: 38 mil relativas à primeira aplicação e 12 mil com a dose complementar - 80 foram contemplados com a dose única. A prefeitura promete chegar ao público com 40 anos ainda neste sábado (10/7). Pessoas com 18 anos já estão sendo imunizadas, mas apenas as com comorbidades.

Também nessa segunda-feira (5/7), o Executivo municipal iniciou o cadastramento de trabalhadores industriais que residem e exercem a função em Ubá. Em um primeiro momento, o cadastro está liberado apenas para aqueles que trabalham na linha de produção das indústrias.

O calendário para esse público ainda será divulgado nos canais de comunicação da prefeitura, conforme o recebimento de doses de vacina do governo estadual.

Onda vermelha superada

Além dos comunicados sobre a vacinação, a Prefeitura de Ubá anunciou a migração à onda amarela – faixa menos restritiva dentro do programa estadual de combate à COVID-19, intitulado Minas Consciente.

A medida – oficializada por meio de decreto que entrou em vigor na segunda-feira – levou em conta as deliberações do “Comitê Extraordinário COVID-19” da cidade. Nesse sentido, o corpo técnico que avalia os índices epidemiológicos fez indicações, por três semanas seguidas, orientando a mudança de faixa.

Agora, na nova onda, fica permitida a realização de eventos e reuniões, de caráter público ou privado, inclusive cultos religiosos, desde que respeitados os seguintes limites: distância linear de 1,5 metro, considerando um espaço de quatro metros quadrados por pessoa; e máximo de 250 pessoas por evento, desde que seja possível o respeito às medidas de distanciamento.

A prefeitura destaca que a autorização do funcionamento desses espaços fica condicionada à adoção do uso de máscara; disponibilização de álcool 70% para higienização das mãos; controle de acesso e permanência no estabelecimento; e atendimento preferencial às pessoas do grupo de risco.

O boletim mais recente da prefeitura, divulgado nesta terça-feira (6/7), informa que Ubá registrou, ao todo, 13.774 casos do novo coronavírus. Desse total, 301 pessoas morreram. Atualmente, 410 pessoas estão contaminadas.

Vacinas vencidas

No início da noite de segunda-feira (5/7), a Prefeitura Municipal de Ubá também entrou para a lista de cidades que negaram a aplicação de doses vencidas do imunizante AstraZeneca.

O comunicado oficial da administração municipal acontece após uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, na sexta-feira (2/7), denunciar que cerca de 26 mil doses vencidas foram aplicadas em 1.532 municípios do país

Leia a nota na íntegra

"A Prefeitura de Ubá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), esclarece que todas as doses do imunizante AstraZeneca foram administradas dentro do prazo determinado pelo fabricante no município. A SMS possui o controle rigoroso de todos os prazos das vacinas armazenadas e distribuídas à população, a fim de realizar de maneira segura e com todos os cuidados a campanha de vacinação contra Covid-19 na cidade.

A Prefeitura reafirma que em momento algum foram aplicadas vacinas fora do prazo de validade. Por fim, ressalta que todos os profissionais destacados pelo município para aplicação das vacinas adotam as boas práticas de vacinação, dentre as quais, a checagem do prazo de validade, em três etapas: durante o recebimento, distribuição e aplicação da dose".