São Sebastião do Paraíso flexiona abertura do comércio até 22h

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

O decreto prevê que estabelecimentos com consumo de alimentos ou bebidas pelos clientes no local, comércio e prestação de serviços em geral, clínicas de estética, barbearias, salões de beleza, manicures e pedicures, academias de musculação/aeróbicos e congêneres, igrejas, templos religiosos e congêneres só poderão realizarpresencial até as 22h – antes funcionavam até 20h.de São Sebastião do Paraíso é referência para várias outras pequenas cidades que ficam em seu entorno. Os consumidores se deslocam para suas compras e no atendimento de suas necessidades de aquisição de produtos agropecuários, eletrodomésticos, eletrônicos, gêneros alimentícios, além dos mais diversos tipos de produtos e serviços.Em virtude das restrições da pandemia, o comércio noturno com bares, lanchonetes, restaurantes e casas noturnas é o que mais vinha se ressentindo e gerando muitas reclamações.Com horário reduzido e o atendimento somente através de delivery, ou pelo sistema drive-thru, muitos comerciantes se viram em risco de encerrar suas atividades, em função de não poderem avançar muito no horário.Com o novo decreto, os donos destes estabelecimentos ganham um novo fôlego e aumentam a expectativa de dar continuidade aos seus negócios.Para o presidente da Associação Comercial e Industrial de São Sebastião do Paraíso (ACISSP), Aílton Rocha de Sillos, o decreto é uma notícia muito boa.“Vimos com muita satisfação, uma vez que o comércio passou por maus momentos e é uma oportunidade de se reerguer”, disse. Sillos informa que a ACISSP bancou a campanhas do Dia das Mães e Dia dos Namorados e agora está envolvida em fazer uma campanha para os empresários da noite, com recursos próprios.De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo município, na última sexta-feira (3/7), São Sebastião do Paraíso, desde o início da pandemia, contava com 16.358 notificações, 5.821 casos confirmados e 229 óbitos causados pela COVID-19.Os 10 bairros com mais casos positivos da doença na cidade são Centro (448), Jardim Europa (327), São Judas (301), Vila Formosa (263), zona rural (183), Lagoinha (175), Mocoquinha (159), Jardim Planalto (143), Vila Santa Maria (131) e Diamantina (129).A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia