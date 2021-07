Pessoas de 48 anos recebem vacina em BH e celebram: 'Nossa melhor aliada'

Rosana Trindade Freire, de 48 anos, foi uma das vacinadas contra a COVID-19 no posto da UFMG, em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

vacinação contra a COVID-19 e aplica nesta segunda-feira (5/7) a primeira dose do imunizante nas pessoas de 48 anos. Segundo a administração municipal, Belo Horizonte avança mais uma etapa na campanha decontra a COVID-19 e aplica nesta segunda-feira (5/7) a primeira dose do imunizante nas pessoas de 48 anos. Segundo a administração municipal, somado à faixa etária de 47 anos, que começa a ser vacinada já nesta terça-feira (6/7) , cerca de 46 mil moradores são esperados para comparecer aos postos fixos e de drive-thru.





“Muito ansiosa para chegar a minha idade e já ficar imune. Eu trabalho no comércio, lido com várias pessoas. Isso só tornou a vacinação ainda mais importante para mim. Ela representa meu maior alívio agora”, disse a Rosana, vacinada no posto drive-thru da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A consultora de moda, Rosana Trindade Freire, de 48 anos, disse que seu maior receio durante aé com seus familiares, já que trabalha com o contato diário com outras pessoas e corre o alto risco de“Muito ansiosa para chegar a minha idade e já ficar imune. Eu trabalho no comércio, lido com várias pessoas. Isso só tornou a vacinação ainda mais importante para mim. Ela representa meu maior alívio agora”, disse a Rosana, vacinada no posto drive-thru da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).





Mércia Xavier, de 48, agradeceu aos cientistas e pesquisadores após ser vacinada (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Já para a técnica em nutrição, Mércia Xavier, de 48, receber a imunidade representa uma dose de esperança por dias melhores. “Foi muito doloroso passar por esse momento crítico das pessoas que você ama, por causa do distanciamento social. A vacina é um acalento e alívio para o coração. Finalmente estamos começando a ser imunizados para que consigamos voltar para nossa vida”, afirmou.





Além disso, Mércia atribuiu sua felicidade de estar protegida contra o coronavírus com a autuação feita pelos pesquisadores e demais profissionais da saúde no desenvolvimento da vacina e nos cuidados com a população ao longo do contexto pandêmico.





“Devemos confiar nos nossos cientistas e biólogos. São profissões que nunca foram muito valorizadas. Tenho uma filha bióloga e sei de todas as dificuldades que eles passam. A pandemia veio para mostrar que mais do que nunca a medicina e nossos cientistas merecem o nosso carinho e aplauso. O governo em si deveria dar mais atenção à área da saúde em geral”, disse a técnica em nutrição.





Flávio Alves, de 48, ressaltou a importância da vacinação contra a COVID-19 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Emocionado, o servidor público Flávio Alves Borges também aproveitou o momento da imunização para agradecer à comunidade científica. “O agradecimento é principalmente para o serviço público e à ciência. Me emocionei por causa de todo o contexto mundial e dentro da minha família. Poder receber uma oportunidade tão grande é resultado do trabalho de muitas pessoas. Isso chegar até a mim e outros é muito gratificante”, relatou.





Flávio ressaltou a importância da vacinação para controle da pandemia e deixou um recado para aqueles que ainda não se sentem seguros ou não querem se imunizar. “Acreditem na ciência. A vacina é nossa melhor aliada no combate dessa doença. A vacina é uma conquista científica consolidada, não há razão para ter medo”, afirmou o servidor público.