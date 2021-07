Doses a menos: secretário de BH diz que problema com estado está resolvido

Coletiva de imprensa nesta quinta-feira (1/7) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)

O secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado, voltou a mencionar a falta de informações por parte do Governo de Minas sobre distribuição de doses de vacinas. \

Minas Gerais recebeu, nesta manhã de quarta-feira (30/6), mais 624.500 doses da AstraZeneca. A remessa faz parte do 28º lote de vacinas contra a COVID-19. O Ministério da Saúde ainda deve enviar mais de 112 mil doses da Pfizer.





O secretário voltou a dizer que BH chegou a receber de 13% a 14% das vacinas destinadas ao estado e disse que a última remessa entregue à cidade foi de aproximadamente 6,5%. "É impossível dizer que até agora não recebemos informação de quantas doses serão disponibilizadas para Belo Horizonte, na remessa que chegou ontem. Se chegarem a BH 240 mil doses, conseguiremos vacinar até 40 anos. Mas quando vai chegar, não sei", disse.

Participaram da coletiva os secretários de Saúde, Jackson Machado Pinto, Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis; e de Política Urbana, Maria Caldas. O presidente da Belotur, Gilberto Castro, também integrou a mesa.



Em seguida, ao ser questionado, Jackson foi enfático ao dizer que não trata-se de uma queixa. "Não estou queixando não, eu estou fazendo um comentário sobre o que aconteceu nas últimas doses. Isso não é queixa, isso foi uma compensação da primeira remessa que recebemos uma quantidade maior. A questão das vacinas está resolvida.''



Logo, o secretário André Reis completou: ''A culpa não é do estado também. O dilema nosso é fazer projeções e ficar mudando toda semana. Como a gente não sabe, a gente não tem ideia de quantas faltam, ainda mais para fazer previsão. Quem faz previsão está chutando número.''



Jackson logo completou que na opinião da PBH não é correto fazer previsões. "Criar uma expectativa falsa nas pessoas. É brincar com a esperança de o outro ser vacinado", completou.





A vacinação



Ainda segundo o secretário, 53,7% do público-alvo foi vacinado com a 1ª dose e 20,8% com a segunda dose. Ele pede para os grupos que já contemplados que não tomaram a segunda dose, vão aos postos para a imunização completa.



A capital mineira não tem nenhum dos três indicadores da COVID-19 na faixa crítica da escala de risco. As ocupações dos leitos de UTI e de enfermaria estão dentro do patamar intermediário e a transmissão do novo coronavírus no nível controlado.



A ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 está em 65,1%. A taxa de uso das enfermarias para pacientes com a COVID-19 recuou para 49,1%. O Rt, que mede o índice de contaminação, está em 0,89%.

