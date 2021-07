BH volta a ter música ao vivo nos bares a partir de sábado (3/7)

Secretários da PBH deram coletiva ma tarde desta quinta-feira (1/7) na sede da prefeitura (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A press)

Instalação de barreira física de vidro, acrílico ou outro material eficiente, com anteparos frontais e laterais, para separação entre o palco/músico(s) e o público Uso obrigatório de máscara facial com cobertura de nariz e boca para os integrantes da banda, em todas as situações em que for possível e equipe técnica Não permitir o compartilhamento de microfones, equipamentos e instrumentos sem a prévia higienização Não permitir espaço para dança durante a apresentação musical ou em qualquer situação Não permitir a circulação do(s) músico (s) entre o público Orientar o público quanto às medidas de segurança para a prevenção da COVID-19 imediatamente antes do início de cada show, com ênfase no distanciamento mínimo, uso correto de máscaras e o risco do compartilhamento de objetos Ficarão vedados o espaço para dança, a permanência dos clientes em pé, a exibição de eventos esportivos e outras atividades de entretenimento que causem aglomerações de pessoas

Os bares e restaurantes de Belo Horizonte estão liberados a terao vivo a partir deste sábado (3/7). O anúncio foi feito durante entrevista coletiva de secretários municipais na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), nesta quinta-feira (1/7).Participaram da coletiva os secretários de Saúde, Jackson Machado Pinto; Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis; e de Política Urbana, Maria Caldas. O presidente da Belotur, Gilberto Castro, também integrou a mesa.De acordo com a administração municipal, volta a valer o protocolo já publicado no início do ano. A determinação foi liberada, mas precisou ser suspensa diante o avanço da COVID-19.A capital mineira não tem nenhum dos três indicadores da virose na faixa crítica da escala de risco. As ocupações dos leitos de UTI e de enfermaria estão dentro do patamar intermediário e a transmissão do novo coronavírus no controlado.A ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 está em 65,1%. A taxa de uso das enfermarias para pacientes com a virose recuou de 51,5% para 49,1%. O Rt, índice que mede a transmissão, está em 0,89."Por causa dessa queda, o comitê decidiu pela liberação de eventos na cidade", disse o secretário de Saúde, Jackson Machado Pinto. Museus, teatros, shows e outros espaços socioculturais estão liberados na capital mineira a partir de sábado.