Secretário de Saúde de BH: 'Não é possível escolher qual vacina tomar'

Jackson Machado durante coletiva na tarde desta quinta-feira (1/7), na PBH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)

“As vacinas sãoe não é possível escolher quala pessoa vai tomar.'' A afirmação foi feita pelo secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte,Machado, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (1/7), diante do fato de muitas pessoas insistirem em tentar escolher o imunizante na hora da vacinação."Quando a gente coloca um grupo para ser vacinado, a gente sabe que aquele grupo tem aproximadamente X pessoas. E a gente tem X vacinas. Então, a pessoa não pode falar: ‘eu não quero tomar essa vacina, eu quero tomar a vacina tal’. Isso não é possível, não existe isso em lugar nenhum do mundo”, disse.Ainda segundo o secretário, 53,7% do público-alvo foi vacinado com a 1ª dose e 20,8% com a segunda dose em BH. Ele pede aos grupos já contemplados com a 1ª dose que comapreçam aos postos para a imunização completa.A capital mineira não tem nenhum dos trêsda virose na faixa crítica da escala de risco. As ocupações dos leitos de UTI e de enfermaria estão dentro do patamar intermediário e a transmissão do novo coronavírus no nível controlado.A ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 está em 65,1%. A taxa de uso das enfermarias para pacientes com a virose recuou para 49,1%. O Rt, índice que mede a contaminação, está em 0,89%."Por causa dessa queda, o comitê decidiu pela liberação de eventos na cidade", disse o secretário de Saúde, Jackson Machado Pinto.não essencial aos domingos e até mesmo eventos sociais comoe aniversários.