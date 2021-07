Vacinado a caminho do altar em Belo Horizonte

Léo Mendonça comemora a primeira dose da vacina: a segunda está marcada para quatro dias antes de seu casamento, que teve que ser adiado em 2020 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





"Foi uma luta chegar ao dia de hoje. Mas graças a Deus consegui me vacinar". Léo Mendonça tem 51 anos, é músico e se sentiu aliviado ao tomar a vacina contra a COVID-19 ontem em Belo Horizonte em um posto de saúde do Bairro São Francisco, na Região da Pampulha. O músico precisou adiar o casamento de junho de 2020 para setembro deste ano e agora deve curtir a cerimônia e a lua de mel com a segunda dose da vacina no braço ao lado da companheira Márcia Neves, de 39.









O músico passou 11 difíceis meses longe da companheira diante do medo da contaminação do novo coronavírus. "Estávamos cumprindo o isolamento social e com muito medo. Foi apenas em janeiro deste ano, após a vacinação dos pais dela, que nos reencontramos", contou. O casal passou meses discutindo sobre a data de quanto poderiam celebrar em uma festa intimista com mais 30 pessoas. "Apenas os padrinhos e madrinhas", contou ele.





Foi quando decidiram marcar para 25 de setembro. O plano é, em seguida, embarcar para Gramado, no Rio Grande do Sul. "A viagem foi um presente de um dos padrinhos, marcamos algumas vezes, mas agora estamos otimistas", contou.







O sentimento foi de alívio ontem."Por coincidência, a segunda dose da vacina será tomada –se tudo caminhar conforme o calendário – quatro dias antes do casamento. Ficamos muito felizes", celebrou. Agora, a expectativa é que a noiva, de 39 anos, seja vacinada também antes da data. "Esperamos que pelo menos a primeira dose", contou. No calendário divulgado pelo governo de Minas, consta que até setembro toda a população acima de 18 anos será vacinada com pelo menos a primeira dose. "Esperamos por essa data por tanto tempo.Já temos a nossa casa pronta e planejamos ter filhos", contou.





Reclamação na fila





Marli Pinto tentou receber a dose em drive-thru não destinado para sua faixa etária, teve que procurar outro posto e questionou: ''O objetivo não é vacinar?'' (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Se o dia foi de alegria para Léo, Marli da Conceição Pinto, de 55 anos, teve outro sentimento. O de chateação, ao tentar se vacinar no drive-thru da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na Região da Pampulha, e não ter sido atendida, porque o ponto não estava destinado à imunização de sua faixa etária.





Pela norma da prefeitura, reafirmada a cada novo lote e ampliação dos chamados a se vacinar, os moradores devem comparecer aos postos fixos e de drive-thru destinados a seu grupo – disponíveis no site da administração municipal –, caso contrário, podem ficar sem o imunizante e ter que procurar outro local. Foi o que aconteceu com Marli, que nem por isso deixou de reclamar: “Está vazio. Não tem um carro atrás e não posso me vacinar. Moro aqui na região. Então, o objetivo não é vacinar? Não é prevenir? Se a pessoa está com o documento vacine e pronto acabou”, reclamou Marli.





Balanço