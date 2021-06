COVID-19: professores denunciam irregularidades em escolas particulares

Medo de perder o emprego faz com que profissionais não denunciem os nomes das escolas (foto: Pixabay/ divulgação )

"Não se engane, o controle que muitas escolas afirmam ter não condiz com a." Esse é o comunicado divulgado na noite desta terça-feira (29/6) pe(Sinpro-MG).Valéria Morato, presidente do Sinpro, contou que o sindicato vem recebendo inúmeras ligações relatando descumprimentos dosde segurança contra o novodentro das instituições de ensino."Temos recebido relatos, denúncias e pedidos de socorrode vários professores. De alunos e de famílias contaminadas pela. O medo de perder o emprego faz com que não digam o nome da escola, muitas vezes", informou.A categoria publicou um vídeo em redes sociais mostrando uma parcela do que o sindicato recebe diariamente pelo canal de denúncias.Veja abaixo."Mesmo com todos os ataques que recebemos, nós, do Sinpro-MG, continuaremos a lutar pela saúde e bem-estar da comunidade escolar. Falem com o Sinpro. Nós ouvimos vocês. Nós defendemos vocês", informou.