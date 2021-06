BH usará 1º lote da Janssen para imunizar pessoas em situação de rua

Vacina Janssen, que será usada em BH, é aplicada em dose única (foto: Frederic J. BROWN/AFP ) Janssen serão aplicadas, inicialmente, na população em situação de rua. O lote chegou à capital mineira na sexta-feira (25/6), com 23 mil imunizantes. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou neste domingo (27/6) que as primeiras doses da vacinaserão aplicadas, inicialmente, na população em situação de rua. O lote chegou à capital mineira na sexta-feira (25/6), com 23 mil imunizantes.





Leia também: Novo carregamento de vacinas em Minas traz doses da Janssen pela 1ª vez





Com o andamento da imunização deste público, a secretaria vai analisar a inclusão de outros grupos na vacinação com a dose única da Janssen, levando em conta o quantitativo de injeções e número de pessoas.





Veja a nota da Prefeitura de BH:

"A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que recebeu cerca de 23 mil doses da vacina Janssen, que serão utilizadas, inicialmente, para a imunização da população em situação de rua.





O grupo a ser imunizado é estimado em cerca de 8,5 mil pessoas que tem como referência toda a população inscrita no CadÚnico e as atendidas pelos serviços e unidades socioassistenciais, independente da inscrição no CadÚnico. Com o andamento desta imunização, a Secretaria Municipal de Saúde irá avaliar quais outros grupos poderão receber a vacina, levando em consideração o quantitativo de doses e número de pessoas.

As vacinas foram recebidas na sexta-feira, dia 25, e serão aplicadas a partir desta semana.

Por medida de segurança, pessoas que receberam qualquer vacina precisam respeitar um intervalo mínimo de 14 dias para tomar a vacina contra Covid".





*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Alves