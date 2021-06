Novo carregamento de vacinas em Minas traz doses da Janssen pela 1ª vez

Novas doses de vacinas contra a COVID-19, chegando no aeroporto de Confins em Belo Horizonte (foto: Fábio Marchetto/Divulgação) vacinas contra o COVID-19, que foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), esta remessa conta com 496.350 imunizantes, e traz, pela primeira vez, doses da Janssen. Minas Gerais recebeu nesta quinta-feira (24/6) o 27º lote decontra o, que foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), esta remessa conta com 496.350 imunizantes, e traz, pela primeira vez, doses da

Já no período da tarde, a previsão é que desembarquem às 14h30, 281.970 doses da vacina Pfizer, também no aeroporto de Confins.

As doses serão encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio, no Bairro Gameleira, e logo após distribuídas as 28 Unidades Regionais de Saúde (URSS), que encaminham as injeções aos municípios.

No Twitter, o governador de Minas, Romeu Zema, comemorou nesta quarta-feira (23/6) a chegada de novas doses : "Notícia boa para fechar o dia. Receberemos nesta quinta mais de 778 mil doses de vacinas para ampliar a maior operação de vacinação da história de Minas”, escreveu o governador na rede social.

O vacinômetro do estado aponta que, de janeiro até agora, Minas teve um total de 6.725.457 de aplicações de primeira dose e 2.660.539.670 aplicações de segunda dose dos imunizantes.



Vacinação em Belo Horizonte

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), nesta quinta-feira (24/6) estão sendo vacinadas pessoas com 55 anos completos até dia 30 de junho, residente em Belo Horizonte.

Para receber a dose é necessário ficar atento aos critérios a serem seguidos, veja abaixo:

- Ser cidadão residente de Belo Horizonte;

- Apresentar documento de identificação com foto;

- Não ter recebido vacina contra a COVID-19;

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

- Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

É preciso também levar o documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Usar máscara e respeitar o distanciamento nas unidades. O ideal é que o cidadão evite ir acompanhado ou leve, no máximo, um acompanhante, para evitar aglomerações.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação para esta idade, será das 7h30 às 16h30 para pontos fixos e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Para conferir os endereços, basta acessar o site da PBH

Veja o quantitativo de cada remessa recebido em MG:

1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021

13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021

16ª remessa

30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5/2021

17ª remessa

50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021

18ª remessa

396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5/2021 e 100.200 doses da CoronaVac, em 08/5/2021 e 112.434 doses da Pfizer, em 10/5/2021

19ª remessa

422.750 doses da AstraZeneca, em 13/5/2021, e 207.800 doses de CoronaVac.

101.600 doses da CoronaVac, em 14/5/2021.

20ª remessa

435.500 doses da AstraZeneca, 8.200 doses da CoronaVac e 64.350 doses da Pfizer, em 18/5/2021

21ª remessa

561.750 doses da AstraZeneca e 60.840 doses da Pfizer, em 26/5/2021

22ª remessa

588.500 doses da AstraZeneca, em 2/6/2021

62.010 doses da Pfizer, em 3/6/2021

23ª remessa

237.510 doses da Pfizer, em 8/6/2021

24ª remessa

362.750 doses da AstraZeneca, em 9/6/2021

25ª remessa

235.170 doses da Pfizer e 273.000 doses da CoronaVac, em 18/6/2021

Total: 11.799.504 doses

26ª remessa

862.000 doses da Astrazeneca, em 21/6/2021

Total 12.661.504 doses

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria