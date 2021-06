Detran-MG prorroga exigência do CRLV de 2020 para 31 de dezembro

O documento referente à 2019 permanece válido para apresentar em fiscalizações (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) prorrogou a suspensão da exigência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), referente a 2020, até 31 de dezembro deste ano. O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG)a suspensão da exigência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), referente a 2020, até 31 de dezembro deste ano.

Com a prorrogação da suspensão, o documento referente a 2019 permanece válido para apresentar em fiscalizações.

A medida foi publicada neste sábado (26/6) no Diário Oficial de Minas Gerais, assinada pelo diretor do Detran-MG, Eurico da Cunha Neto, e entra em vigor a partir do dia 1º de julho, próxima quinta-feira.

“Fica suspensa a exigência do CRLV/2020 até o dia 31 de dezembro de 2021, em razão da prorrogação do estado de calamidade pública nos termos do Decreto Estadual nº 48.205/2021”, afirma a publicação.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.