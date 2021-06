COVID-19: Varginha começa a vacinar lactantes e homens de 57 anos

Grávidas e puérperas também seguem no cronograma de Varginha (foto: Camila Mendes/divulgação) A Prefeitura de Varginha, no Sul de Minas, liberou o cronograma de vacinas contra a COVID-19, que inclui lactantes. A imunização desse público alvo começa nesta quinta-feira (24/6). Os profissionais da educação do ensino superior de 40 a 44 anos, homens de 57 anos, mulheres de 56, gestantes e puérperas também são inclusos.

De acordo com a prefeitura, o pré-cadastro para as lactantes foi liberado nessa terça-feira (22/6). O cronograma começa nesta quinta-feira (24/6) e segue até sábado (26/6).



“As lactantes serão direcionadas para uma das quatro unidades de vacinação contra COVID-19, exceto no drive thru da Vila Paiva”, diz a assessoria de imprensa.

As lactantes de 35 anos ou mais e os homens de 57 anos vão ser imunizados nesta quinta-feira (24/6). A prefeitura informou que as mulheres com filho até 6 meses precisam levar comprovantes de residência, cartão do SUS ou CPF e a certidão de nascimento do bebê.



Os profissionais da educação do ensino superior de 40 a 44 anos, gestantes e puérperas sem comorbidades de 18 a 24 anos também são inclusos.

A sexta-feira (25/6) segue com vacinação das lactantes de 25 a 34 anos, mulheres de 56 anos, profissionais da educação do ensino superior de 35 a 39 anos, gestantes e puérperas sem comorbidades de 18 a 24 anos.



Já no sábado (26/6), é a última chamada das lactantes de 18 a 24 anos e a vez dos homens de 55 anos e profissionais da educação do ensino superior de 30 a 34 anos. As gestantes e puérperas sem comorbidades de 18 a 24 anos também podem se vacinar.

Ainda de acordo com a assessoria de imprensa, no site da prefeitura tem todas as informações e documentos obrigatórios de cada categoria.

Vacinômetro

A Prefeitura de Varginha já vacinou quase 54 mil pessoas contra o novo coronavírus, sendo 38.853 na primeira dose e 14.738 na segunda.



Nesta quarta-feira (23/6), a cidade registrou 128 casos novos de COVID-19. No total, o município soma 13.419 registros positivos, 267 óbitos confirmados pela doença e 98 pacientes hospitalizados.