Onça traz pânico a moradores da pequena Santana de Caldas

Bombeiros não conseguiram retirar o animal da árvore e esperavam que a onça retornasse à mata (foto: CBMMG/Divulgação)

“Cuidado com a onça”. Esse é o alerta emitido pelo Corpo de Bombeiros em Santana de Caldas, distrito de Caldas, no Sudeste de Minas Gerais, motivado pela presença de uma onça rondando as casas do lugarejo. Um morador conseguiu fazer a foto, o que aumentou ainda mais o pânico no local.



Já havia denúncias sobre a aparição da onça, no entanto, se passaram alguns dias sem notícias do animal. Em alguns lugares, contudo, foram encontradasdo felino.

Na tarde desta quarta-feira (23/6), um morador da zona rural de Santana de Caldas solicitou apoio de uma guarnição BM, relatando que uma onça havia subido em uma árvore próximo à casa dele.

Os bombeiros correram para o local e, ao chegar, encontraram o animal ainda em cima da árvore. Utilizando equipamentos como redes e cordas, a guarnição tentou fazer com que a onça descesse, mas de nada adiantou.

O local era próximo de uma mata, e buscando preservar tanto a saúde e integridade dos moradores quanto a do animal, os militares orientaram a família a se proteger na residência e aguardar que o animal retornasse à mata.



O homem que chamou os bombeiros foi orientado a acionar novamente o Corpo de Bombeiros, caso a onça saísse da árvore e continuasse nas proximidades. Ou se ela permanecesse na árvore por um período mais longo.