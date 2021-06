Evento 'on-line' tem aglomeração e é encerrado por fiscalização em Araxá

Carros flagrados em estacionamento "denunciaram" quantidade de gente acima da permitida (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Um evento comercial que deveria ter circulação mínima de pessoas foi multado pela Prefeitura de Araxá, no Triângulo Mineiro, por aglomeração. O nome da festa não foi divulgado pela administração municipal.

Apesar de ter autorização da Vigilância Sanitária para acontecer de forma virtual e com a presença mínima de pessoas, a equipe de fiscalização constatou uma grande aglomeração do lado de fora do local, que, segundo o órgão municipal, também é de responsabilidade dos promotores do evento.

O responsável foi notificado e multado R$ 2.693,50. Ele tem 15 dias para recorrer.

Denúncias no feriadão passam de 160

O balanço feito pela prefeitura aponta que 167 denúncias foram feitas pelo telefone (34) 99257-1122.

“O Buracanã, na Vila João Ribeiro, uma quadra no Bairro Ana Pinto de Almeida e o campo Barretão, no Bairro Boa Vista, sempre são locais de muitas denúncias. Em um outro lote, no Bairro Armando Santos, por exemplo, encontramos cerca de 80 pessoas reunidas soltando pipa. Todos foram notificados e a aglomeração, dispersada”, afirma Marcella Teodoro, coordenadora da equipe de fiscalização.