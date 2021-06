COVID mata ex-presidente da Fundação Cultural e do Procon de Uberaba

Rodrigo Signorelli atualmente era assessor parlamentar do deputado federal Franco Cartafina (PP) (foto: Facebook/Divulgação) O advogado Rodrigo Mateus de Oliveira Signorelli, de 43 anos, secretário do Partido Progressista em Minas Gerais (PP-MG) e assessor parlamentar do deputado federal Franco Cartafina (PP), morreu vítima da COVID-19 na noite desse domingo (6/6), em Uberaba, no Hospital São Domingos, onde estava internado desde 25 de maio.

Rodrigo Signorelli foi presidente da Fundação Cultural e do Procon de Uberaba, e também secretário de Governo na administração do ex-prefeito Anderson Adauto.

O advogado foi sepultado no Cemitério Municipal de Frutal na tarde desta segunda-feira (7/6). Ele deixa os irmãos Bruno e Bethânia.

“Ainda está difícil de acreditar. Muito mais do que um companheiro de trabalho, eu me despeço de um irmão. Rodrigo, nos últimos anos você esteve ao meu lado nas vitórias e nos desafios. Sempre com a fala calma e uma visão ponderada, dignas dos grandes homens. Como você vai fazer falta. Nos encontros diários no gabinete, nas viagens, nas nossas longas conversas e como o líder que você sempre foi para a nossa equipe. Para os inúmeros amigos que acumulou ao longo da vida e, especialmente, para os seus irmãos, Bruno e Bethânia. Peço a Deus que o receba em seus braços. Por aqui, nos resta a saudade de uma convivência que nunca será esquecida e ficará em nossos corações. Obrigado por tantos ensinamentos, que sempre estarão presentes em minha trajetória”, disse o deputado Franco Cartafina por meio das redes sociais.

A vereadora de Frutal, Maiza Signorelli Nunes, também lamentou a morte do primo por meio de suas redes sociais.