Fiscalização em Contagem acaba com festas e interdita bares no feriado

Foram 112 estabelecimentos fiscalizados pela Patrulha Pacto pela Vida, em Contagem (foto: Prefeitura de Contagem/Divulgação)

A Patrulha Pacto pela Vida, formada pelos fiscais da prefeitura, guardas civis e Polícia Militar de Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, realizou uma força-tarefa no feriado de Corpus Christi.

Foram 112 estabelecimentos fiscalizados e 24 notificados, sendo que seis foram interditados e um multado. Um dos locais interditados tinha uma aglomeração de 150 pessoas e a festa que foi multada tinha 80 participantes.

Na noite de domingo (6/6), a Patrulha encerrou mais uma festa clandestina, no Bairro Capim Rasteiro, pertencente à regional Vargem das Flores. A operação foi desencadeada após várias denúncias anônimas recebidas pelo 153 e pelo 190.

De acordo com o supervisor da Guarda Civil, Rone Machado, a festa teria começado no final da tarde. “Ao chegarmos, identificamos 80 pessoas aglomeradas, desrespeitando os protocolos. Além disso, no local havia palco montado e muitas bebidas, o que caracteriza irregularidades”, contou.

O espaço foi interditado e o organizador recebeu multa, que pode variar de R$ 7 a R$ 35 mil por realizar evento sem licença e em desacordo com o decreto municipal.

No sábado (5/6), a equipe também embargou um baile funk antes do início da festa, na região Nacional, e interditou um bar, na região do Eldorado, onde havia cerca de 150 pessoas aglomeradas.

O entorno da Lagoa Vargem das Flores também foi monitorado durante todo o feriado com patrulhamento feito por viaturas e drones da Guarda Civil, que sobrevoaram a região.

De acordo com a patrulha, a fiscalização reforçada no feriado de Corpus Christi no município refletiu na queda de interdições de estabelecimentos e eventos clandestinos se comparada com a operação anterior.

Conforme levantamento da Guarda Civil, entre os dias 27 e 30 de maio, 11 estabelecimentos foram interditados pela equipe da patrulha, ao passo que no feriado, entre os dias 3 e 6 de junho, houve a interdição de apenas seis.

Desde o dia 15 de janeiro, fiscais da prefeitura, junto com agentes da Guarda Civil de Contagem e da Polícia Militar, têm atuado para coibir irregularidades que estejam em desacordo com decretos municipais e protocolos sanitários de segurança. Até o momento, 130 estabelecimentos foram interditados.