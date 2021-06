Barão de Cocais, Guanhães e Santa Bárbara recebem vacinas da Pfizer

Novo lote de vacinas da Pfizer que chegou à Regional de Saúde de Itabira foi distribuído a três novas cidades: Barão de Cocais, Guanhães e Santa Bárbara. (foto: Flávio A. R. Samuel/Divulgação)

Mais três cidades da Região do Médio Piracicaba, em Minas Gerais, receberam os imunizantes contra a COVID-19 da Pfizer. O novo lote contemplou Barão de Cocais, Guanhães e Santa Bárbara. A remessa anterior da vacina tinha sido direcionada apenas às cidades de Itabira e João Monlevade devido a critérios adotados pelo Estado.

A Regional de Saúde de Itabira recebeu mais 1.890 mil unidades desse imunizante nessa segunda-feira (31/5) e já efetuou a distribuição. Barão de Cocais teve direito a 588 doses, Guanhães a 768 e Santa Bárbara a 534 doses.

A referência técnica em imunização da Regional de Saúde de Itabira, Marcella Cristina Silva Braga, destacou a importância da chegada do novo lote e informou que houve uma nova seleção de 73 municípios, com população entre 30 a 79 mil habitantes, em Minas Gerais, para expansão da vacina Pfizer. Isso possibilitou a inclusão desses três municípios.



“É importante recebermos mais uma remessa de vacinas para a primeira dose. Isso é muito bom, vamos seguindo com a campanha, buscando atingir o nosso objetivo que é imunizar o máximo de pessoas possíveis”, afirmou Marcela.





De acordo com o Núcleo de Imunização da Regional de Saúde de Itabira, as novas cidades também atenderam aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, para armazenamento e manipulação dos frascos.

“Dos 24 municípios que compõem a região de saúde da Regional de Itabira, apenas dois, Itabira e João Monlevade, possuem população acima de 79 mil habitantes, que era o primeiro critério para receber essa remessa. Agora mudou, são municípios entre 30 a 79 mil habitantes, fazendo com que mais três municípios recebam imunizantes da Pfizer”, ressaltou Marcella.

As doses fazem parte da 21ª remessa de imunizantes enviada pelo Ministério da Saúde e, pela segunda vez, outras cidades mineiras além da capital são contempladas com o imunizante.



Até então, só Belo Horizonte havia recebido esta vacina, conforme orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI).

Vacinômetro da Região do Médio Piracicaba

Até a tarde desta terça-feira (1º/6), dados do vacinômetro da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) informavam que aumentou para 1.568.959 o número de pessoas residentes na macrorregião de saúde Centro que já receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19.



Outras 745.362 pessoas concluíram o esquema vacinal com o recebimento da segunda dose.