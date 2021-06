Corpus Christi: Ouro Preto adota medidas restritivas, mas manterá tradições

Antes da pandemia da COVID-19 os fiéis enfeitavam as rua do centro históricos e as celebrações aconteciam para todo o público (foto: Jair amaral/EM/D.A Press)

A histórica Ouro Preto, acostumada a receber milhares de visitantes nas celebrações de Corpus Christi, vai seguir os mesmos moldes adotados no feriado da Semana Santa, período em que a cidades estava na onda roxa do Plano Minas Consciente. Agora, mesmo na onda vermelha, menos restritiva, seguirá a programação do feriado com medidas para conter aglomerações.

De acordo com o secretário de turismo, indústria e comércio de Ouro Preto, Rodrigo Câmara, como forma de celebrar e homenagear em silêncio, apenas os adros da Basílica de Nossa Senhora do Pilar e da Paróquia São Francisco de Assis receberão os tapetes devocionais, diferente dos anos que antecederam a pandemia, em que boa parte do Centro Histórico era enfeitado para a passagem da procissão.

“Esse ano, por conta da pandemia e do aumento de casos em Minas Gerais, as celebrações de Corpus Christi serão internas nas paróquias da cidade, com público reduzido e o cumprimento de todos os protocolos, com isso, as procissões acontecerão internamente dentro das igrejas”.

Nos três dias que antecedem as celebrações que começaram nesta segunda (31/5), e seguem nesta terça (1/6) e quarta (2/6), os fiéis não precisaram reservar lugares nas igrejas. Os devotos que quiserem participar das celebrações a partir da quinta-feira (3/6) deverão marcar presença com antecedência no escritório paroquial.

As celebrações de Corpus Christi desta quinta-feira (3/6) terão transmissão pelo Facebook da Igreja Nossa Senhora de Lourdes . Na sexta-feira (4/6), os fiéis também poderá assistir às 19h e, no domingo (6/6), às 10h no mesmo endereço virtual. As celebrações do sábado (5/6) não serão transmitidas.

Diferente da Semana Santa, as entradas de Ouro Preto não terão barreiras sanitárias no feriado de Corpus Christi, mas segundo o secretário, a legislação vigente na cidade poderá multar as pessoas que não usarem corretamente a máscara em qualquer espaço público, incluindo a rua.

“Os hotéis e pousadas da cidade e dos distritos poderão receber apenas 50% do público, além disso, criamos a Campanha Turismo Legal, que alerta os turistas a seguirem os protocolos de segurança e tenham um comportamento elegante para que a cidade fique segura tanto para os moradores quanto para eles ao retornarem para suas cidades”.





O departamento de fiscalização da Secretaria de Defesa Social de Ouro Preto fará uma ação conjunta com a Polícia Militar com objetivo de evitar e encerrar aglomerações durante os dias do feriadão.