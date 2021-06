Operação da PF em Minas investiga desvio de dinheiro na Caixa Econômica

Magson Gomes/ Portal Terra do Mandu

Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Pouso Alegre e Ouro Fino, Sul de Minas (foto: reprodução Polícia Federal)

deflagrou na manhã desta terça-feira (1/6), umaque apura desvios de dinheiro da. A Operação “PRAEFECTUS” (bancário em latim), apura crimes de peculato, cometido por funcionário do banco, desviando valores do banco estatal, com inserção de dados falsos em sistema de informações e associação criminosa.

“A investigação detectou que, durante 2016 e 2017, empregado da Caixa Econômica Federal que ocupou cargo de gerência em agências da região Sul de Minas Gerais teria, com o auxílio de pessoas estranhas aos quadros do banco público, criado 23 falsos empréstimos em nome de correntistas, à revelia destes”, informa a PF.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, em alguns casos, os empréstimos fraudulentos se destinavam à compra de veículos, que foram registrados em nome de terceiros.

O principal investigado na operação teria desviado cerca de R$ 100 mil do banco estatal. Segundo a investigação, tudo feito por meio da elaboração de documentos com dados falsos e inserção de informações em sistemas privativos da Caixa.

A Polícia Federal representou por dois mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pela Subseção Judiciária Federal em Pouso Alegre/MG e cumpridos nas cidades mineiras de Pouso Alegre e Ouro Fino.

Os suspeitos estão sendo investigados pelos crimes de peculato na modalidade desvio, inserção de dados falsos em sistema de informações e associação criminosa, com penas que, somadas, podem chegar a 27 anos de reclusão.

A operação está em andamento e uma coletiva será dada em Varginha, na sede regional da Polícia Federal, ainda no final da manhã desta terça (1/6).