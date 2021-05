Por falta de vagas na UTI, oito pacientes de Passos foram transferidos

A UTI da Santa Casa de Misericórdia de Passos está com a capacidade esgotada e pacientes tiveram que ser transferidos para outras cidades (foto: Acervo SCMP) Oito pacientes com COVID-19 que aguardavam vaga na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Passos, no Sudoeste Mineiro, foram transferidos para outras cidades, em outras regiões do estado.

Nesta segunda-feira (31/5) pela manhã, dois pacientes foram transferidos para Itajubá. A expectativa é de que outros dois sejam transferidos para outra cidade até o início da noite.





Outros seis pacientes foram transferidos nos últimos dias para cidades como Caratinga, Juiz de Fora e Itajubá.



E outros três, que estão intubados na unidade, também aguardam por vagas em outros municípios.





De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Passos, na sexta-feira (28/5), a cidade contava com 7.350 casos positivos, 6.707 recuperados, 362 em recuperação, 67 pacientes hospitalizados e 214 óbitos confirmados por COVID-19. Os boletins saem diariamente no fim da tarde.