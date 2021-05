COVID-19: post sobre vacina em Cássia gera polêmica

Cássia vive um colapso na saúde por causa do novo coronavírus (foto: Priminho/Arquivo pessoal) Cássia, no Sul de Minas, anunciou nesta quinta-feira (27/5), que não vai receber vacinas contra o novo coronavírus até a próxima semana por determinação da Secretaria Regional de Saúde. O post gerou polêmica e vai ser retirado. A Prefeitura de, no Sul de Minas, anunciou nesta quinta-feira (27/5), que não vai recebercontra o novoaté a próxima semana por determinação da Secretaria Regional de Saúde. O post geroue vai ser

“Teria que aproveitar esse Lockdown e vacinar a população, já está igual uma tartaruga”, comentou moradora nas redes sociais.

Por telefone, a Superintendente Regional de Saúde, Kátia Rita, disse que não estava sabendo do caso e entrou em contado com a prefeitura. Na sequência, o Estado de Minas conversou com Eliane David de Oliveira, secretaria de saúde, que esclareceu o caso.

Poste publicado pela prefeitura gerou polêmica e vai ser retirado (foto: Prefeitura/divulgação)

“Essa semana a cidade não recebeu os lotes, como outros municípios também não receberam. O post foi escrito de forma errada e vai ser retirado do ar. O que queríamos informar é que as doses vão chegar na próxima semana. Será retirado da página”, afirma.

Cássia vive um colapso na saúde, com leitos de UTI COVID-19 ocupados. O Hospital São Vicente de Paulo tem 20 leitos disponíveis e todos estão ocupados com pacientes em tratamento do novo coronavírus.

“A situação está caótica. A todo momento estamos transferindo pacientes para unidades da região”, afirma o diretor clínico, Lourival Chaves Figueiredo.

A cidade soma 1.018 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 35 mortes em decorrência da doença. A prefeitura endureceu as regras de prevenção à COVID-19 e decretou lockdown até o dia 6 de junho para conter o avanço do vírus. Os municípios da microrregião também adotaram as medidas para frear o contágio.