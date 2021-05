Professores começam a ser vacinados contra a COVID em Divinópolis

A professora Otávia Núbia está entre as vacinadas em Divinópolis (foto: Arquivo pessoal)

Professores da rede pública e privada começaram a ser imunizados contra a COVID-19 em Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Inicialmente, serão vacinados mil profissionais da educação infantil e ensino fundamental até o 9° ano e eventuais.



Ao cruzar os dados, foram identificados 3,5 mil pessoas, entre professores e administrativo, a serem vacinados na cidade. Com isso, um novo cadastro on-line foi aberto. Para ser imunizado, o profissional precisa comprovar vínculo empregatício por meio da carteira de trabalho e declaração da instituição de ensino informando a série de atuação.



Etapas

A vacinação foi dividida em etapas. A próxima irá incluir os assistentes educacionais e administrativos das escolas do ensino fundamental até o 9º ano; na sequência, serão os professores e profissionais do ensino médio; seguidos dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Educação e da regional, além de técnicos de informática; por fim, será a vez dos professores do ensino superior.



“Lembrando que, a cada etapa, fazem parte do público os profissionais da rede pública e privada. A expectativa do município é que, de acordo com a remessa de doses recebidas na cidade, toda a categoria seja vacinada em 40 dias”, informou a secretaria.



Com a aplicação da segunda dose até agosto, a expectativa é que as aulas presenciais da rede pública sejam retomadas no segundo semestre.



Em Divinópolis, as instituições já têm autorização, entretanto, apenas a rede privada reabriu as portas após apresentarem o protocolo de funcionamento à Vigilância Sanitária.



Professora fala da importância da imunização para o setor

Entre as professoras imunizadas está Otávia Núbia. “Para nós, profissionais de educação, a imunização é de extrema importância uma vez que, com o retorno das aulas presenciais, ela nos proporciona muito mais segurança”, comentou.



Ela atua do 6º ao 9º ano das redes pública e privada. “Na particular, já retomamos no modelo híbrido”, completa.

Membros do Conselho Municipal de Educação se reuniram com representantes do município e definiram que será apresentado por eles um plano de retomada das aulas presenciais na rede pública.



"Tem uma série de medidas que vão além do protocolo sanitário. Houve uma crítica, inclusive, dos movimentos sociais, sindicatos, de que os protocolos aprovados até agora foram criados sem a participação do conselho, sindicatos, da classe trabalhadora", comentou o presidente da entidade, e também diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Divinópolis (Sintemmd), Rodrigo Rodrigues.

Rodrigues disse que o plano está na reta final de elaboração e, dentre as medidas, ele prevê o ensino híbrido e torna opcional por parte dos pais o encaminhamento do filho ou não para as escolas.