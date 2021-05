BH: indicadores da COVID-19 têm aumento; ocupação de UTIs beira 80%

Indicadores-chave da COVID-19 em BH apresentaram aumentos significativos nesta quinta-feira (13/5) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)









Os leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19, que registravam uma ocupação de 56,9% no boletim dessa quarta-feira, agora estão com 58,9% de demanda. O número indica que o patamar está em nível intermediário, ou seja, no amarelo. Na rede SUS, houve um acréscimo no número de vagas ocupadas, indo de 58,2% para 60,1%. Na rede particular, o mesmo comportamento: o índice saltou de 54,5% para 57,3%.





1,02. Nessa quarta-feira, estava em 1, patamar limite do nível amarelo. A taxa de transmissão também está em alta em Belo Horizonte. O indicador, que subiu pelo quarto dia consecutivo, está em











O fator RT de 1,02 é o maior registrado em BH desde o dia 1º de abril, quando o indicador registrava 1,06. De lá para cá, aumentos foram constatados, mas o patamar máximo atingido foi de 1,01, no dia 29 de abril.





Casos e mortes





Belo Horizonte registrou, até o momento, 190.939 pessoas infectadas pela COVID-19, sendo 1.467 novos diagnósticos acrescentados ao boletim nas últimas 24 horas. Ao todo, 4.649 pessoas já morreram por causa da doença, sendo 27 vidas perdidas em relação ao informe dessa quarta-feira.

O boletim epidemiológico divulgado pelanesta quinta-feira (13/5) mostra que atem evoluído na capital mineira. Os três indicadores-chave que monitoram o comportamento da doença apresentaram aumentos significativos.