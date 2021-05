Prefeitura de Uberlândia suspende vacinação de grávidas e puérperas

Vacinação (foto: A aplicação em grávidas e puérperas não está prevista na bula do imunizante) recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a o uso da vacina AstraZeneca/Fiocruz contra a COVID-19, a prefeitura de Uberlândia suspendeu a vacinação de grávidas e puérperas. A imunização do grupo iria começar nesta terça-feira (11/5) . O comunicado oficial foi emitido nesta manhã. Quem foi convocado também será avisado por meio de mensagem em celulares.

Apósda Agência Nacional de Vigilância Sanitária () sobre a o uso da/Fiocruz contra a COVID-19, a prefeitura dede. A imunização do grupo iria começar nesta terça-feira (11/5) . O comunicado oficial foi emitido nesta manhã. Quem foi convocado também será avisado por meio de mensagem em celulares.

Segundo o prefeito Odelmo Leão (PP), a suspensão vai durar até que as investigações sejam concluídas e que novas orientações sejam repassadas pelo Ministério da Saúde. O município foi o primeiro do Triângulo Mineiro a anunciar a suspensão.



“A Anvisa orientou aos municípios que suspendam, imediatamente, a vacina da AstraZeneca/Fiocruz após evento adverso em gestantes que haviam tomado o imunizante (…). Caso você se enquadre em um desses casos e tenha recebido a mensagem para vacinação nesta terça, estamos enviando novo SMS cancelando seu agendamento”, postou Adelmo Leão em rede social.



A Anvisa deu a orientação em nota técnica, pois a aplicação em grávidas e mães que deram à luz recentemente não está prevista na bula do imunizante. A agência emitiu comunicado no final da noite desta segunda-feira (10/5).



“A orientação da Anvisa é que a indicação da bula da vacina AstraZeneca seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI)”, diz o informe oficial. A atual bula do imunizante não recomenda a aplicação em grávidas sem orientação médica individual.