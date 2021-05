Ex-policial mata esposa por ciúmes em Uberlândia

Um ex-policial militar matou a esposa com uma facada no pescoço em, no Triângulo Mineiro, depois de uma briga. O motivo do crime seria ciúme. O homem se entregou e disse que cometeu o feminicídio porque ela o teria traído.Segundo o registro do caso, que ocorreu no Bairro Jardim Europa, zona Oeste da cidade, o ex-policial teria confrontado a mulher pela suposta. Houve discussão e ele usou uma faca para cortar o pescoço da ex-companheira. Em seguida, o ex-militar fugiu.Militar foi avisada pelo suspeito, que fez uma ligação para o 190. Os policiais chegaram na casa e tiveram que pular o muro para saber o que estava acontecendo. A vítima foi encontrada ainda com vida, mas não houve tempo de socorrê-la.O homem se entregou, horas depois, na sede da 9ª Região da PM, no Bairro Jardim Patrícia.Ele tem 47 anos e a mulher tinha 23 anos. Ela foi identificada como Amanda Beatriz Bino. Os dois tiveram um relacionamento de 10 meses e haviam terminado ahá uma semana, mas ainda moravam juntos.Em março, a vítima registrou na polícia umaem que o acusava de agressão.O ex-militar é Adair José e ficou na PM entre 2002 e 2006 por força de um mandado judicial, que acabou sendo derrubado. Ele também foi militar do Exército na década de 1990.Preso, o homem foi levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil e teve a detenção por homicídio ratificada.