Araguari investiga armazenamento incorreto de 90 doses da vacina de Oxford

Foi aberta sindicância na Prefeitura de Araguari, no Triângulo Mineiro, para apurar possível negligência que pode custar a perda de 90 doses de vacina contra. As unidades do imunizante foram deixadas fora da refrigeração adequada.Segundo a Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica local, as unidades da(desenvolvida pela Universidade de Oxford) teriam sido acondicionadas na sala refrigerada do departamento de epidemiologia de Araguari, mas fora da câmara de refrigeração.Assim que as responsáveis pelo setor constataram a falha, fizeram o relatório à pasta de Saúde.

Foi publicada no Diário Oficial do Município a Portaria que abre sindicância investigativa para verificação da conduta de servidor público municipal e poderá concluir ou não a configuração de infração disciplinar.



Apuração

