Multas contra vendas irregulares de bebidas viram doações em Uberlândia

Todas as multas aplicadas pela força-tarefa de fiscalização da Prefeitura de, no Triângulo Mineiro, contra empresas que venderam bebidas alcoólicas irregularmente durante a pandemia foram revertidas em doações de máscaras e outros equipamentos para uso na rede municipal de Saúde.Termos de Ajustamento de Condutas (TAC) assinados pelas empresas autuadas junto aomunicipal garantiram as doações.

Uberlândia flexibiliza atividades às vésperas do Dia das Mães

As multas aplicadas nestes casos foram revertidas em 8,4 mil máscaras N95, 6,4 mil luvas descartáveis e 1.674 aventais descartáveis.



Por meio dos TACs, ficaram determinadas as substituições das punições pecuniárias pela aquisição e doação de insumos ao município.





“Depois da ação de fiscalização e autuação de cinco empresas, celebramos esses termos. Neles, asseguramos que o município pudesse, uma vez que o intuito não é prejudicar economicamente o setor produtivo, e sim salvar vidas, reverter as irregularidades em benefícios diretos à própria população, que necessita de assistência neste momento de desafios. E assim é a nossa orientação para continuarmos os trabalhos”, disse o superintendente do Procon de Uberlândia, Egmar Ferraz.

Em apenas duas fiscalizações em março, distribuidoras tiveram 230 mil unidades de bebidas apreendidas. Na maior das autuações, no Bairro Novo Mundo, a revenda teve quase 170 mil latas de cervejas confiscadas.



Em outro caso, no Bairro Jardim Brasília, houve a apreensão de 60 mil unidades da bebida. Naquele momento, a cidade estava sob lei seca.

Desde que a pandemia de COVID-19 provocou medidas de contenção à disseminação do vírus na cidade, por meio de restrições no funcionamento das atividades econômicas, a Prefeitura de Uberlândia iniciou a força-tarefa para fiscalizar o cumprimento das determinações.

As equipes são compostas por fiscais do Procon, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Agronegócio Economia e Inovação, Posturas, além da Polícia Militar (PM).

